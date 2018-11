Monchengladbach consolida segundo lugar com goleada sobre o Hannover

O Borussia Monchengladbach recebeu este domingo e venceu o Hannover por 4-1, cimentando a segunda posição na liga alemã, a quatro pontos do líder Borussia Dortmund, após a 12.ª jornada da prova.O Hannover ainda surpreendeu ao marcar logo no primeiro minuto de jogo, através do atacante norte-americano Bobby Wood, mas rapidamente a formação caseira reagiu e chegou ao empate, aos sete minutos, por intermédio do belga Thorgan Hazard.Pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, Michael Lang colocou o Monchengladbach em vantagem, que foi ampliada na segunda parte com os golos de Lars Stindl (58 minutos) e de Denis Zakaria (77 minutos).No outro jogo do dia, o Friburgo empatou em casa 1-1 com o Werder Bremen, depois de se ter visto na frente com o golo de Gian-Luca Waldschmidt, numa grande penalidade convertida aos 42 minutos.O Werder Bremen não baixou os braços e alcançou a igualdade já no período de compensação, com o sueco Ludwig Augustinsson a garantir a conquista de um ponto para os forasteiros.No sábado, o resultado mais surpreendente aconteceu no confronto entre o Bayern Munique e o Fortuna Dusseldorf, penúltimo classificado, que foi à Baviera arrancar um empate 3-3 ao superfavorito conjunto bávaro.O Bayern Munique, que recebe na terça-feira o Benfica, em jogo do Grupo E da Liga dos Campeões, continua a desiludir na Bundesliga e ocupa atualmente o quinto lugar (21 pontos), cada vez mais longe do Borussia Dortmund, que voltou a vencer (o terceiro triunfo consecutivo para o campeonato) e segue seguro na liderança, com 30 pontos.A vítima foi o Mainz que, mesmo tendo feito transpirar o conjunto de Dortmund, acabou por ser derrotado em casa por 2-1.O Schalke 04, que se desloca ao Estádio do Dragão na quarta-feira, para a quinta partida do Grupo D da Liga dos Campeões, venceu no seu estádio o Nuremberga, por 5-2, mantendo-se na décima quarta posição da liga alemã, apenas dois lugares acima dos postos da despromoção.