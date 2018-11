Mulher de Thomas Müller critica Kovac e deixa avançado do Bayern atrapalhado

Lisa Müller Lisa Müller

O treinador do Bayern Munique, Niko Kovac, viu as suas opções para o jogo com o Friburgo, deste sábado, que terminou empatado (1-1) , serem criticadas publicamente pela mulher de um dos avançados da equipa bávara.Lisa Müller não gostou que o marido no banco de suplentes e no Instagram 'atirou-se' ao técnico croata. "Mais de 70 minutos até que ele teve um flash de génio", escreveu na fotografia que mostra Thomas Müller pronto para entrar em campo: substituiu James Rodríguez aos 71 minutos.No final do encontro, Kovac disse "nada" ter a comentar sobre o assunto, enquanto Thomas Müller tentou minimizar os 'estragos': "penso que foi pela emoção. Não creio que esteja feliz por o ter feito... simplesmente, ela ama-me. Que posso fazer?", respondeu o avançado de 29 anos.A publicação de Lisa foi entretanto apagada.