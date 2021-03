Mustafa Kucukovic: dos palcos da Bundesliga a detido por narcotráfico

Mustafa Kucukovic celebrizou-se em vários clubes da Bundesliga. Formado no Schalke 04, o antigo avançado passou por clubes como o Hamburgo, TSV 1860 Munique ou Hansa Rostock. Chegou mesmo a ser internacional jovem pelas seleções da Alemanha. Contudo, os dias de glória estão no passado.





Mustafa, de 34 anos, terminou a carreira em 2015 e na quarta-feira passada foi detido por estar alegadamente envolvido numa grande rede de narcotráfico. De acordo com o Bild, Kucukovic foi detido em Gelsenkirchen por alegadamente ter movimentado cerca de 230 kg de marijuana, 30 kg de haxixe e 50 kg de cocaína entre Abril e Maio do ano passado.Também outro homem, de 29 anos, foi detido na mesma operação. As drogas terão sido vendidas em grandes quantidades em Hamburgo. A polícia alemã já seguia os suspeitos há algum tempo, mas estes só foram detidos esta quarta-feira depois de um mandado de detenção emitido por um juiz.