O jornal alemão 'Bild' avança que o Borussia Dortmund vai tentar a contratação José Mourinho se decidir despedir o atual técnico da equipa, Lucien Favre. O suíço não tem conseguido tirar o máximo rendimento do grupo, não obstante estar em quarto na Bundesliga, a um ponto do líder Monchengladbach, com quem perdeu na última jornada da prova.Os próximos encontros serão determinantes para o futuro de Lucien Favre, a começar pelo de hoje, frente ao Inter, na Champions. Internamente a equipa tem depois encontros marcados com o Schalke 04 e novamente com o Monchengladbach, para a Taça da Alemanha.Segundo aquela publicação, os dirigentes do Dortmund gostam do estilo de Mourinho e pretendem um treinador com carisma e experiência, que ajude a consolidar o clube na elite europeia.Mourinho, que já confessou estar a aprender alemão, está no mercado desde dezembro de 2018, quando foi despedido do Manchester United, e já rejeitou várias propostas.