Nagelsmann vai assumir a seleção alemã

Julian Nagelsmann tem um acordo verbal para se tornar o novo selecionador da Alemanha, substituindo Hansi Flick, que deixou o cargo após o desaire (1-4) com o Japão. O técnico de 36 anos ainda está contratualmente ligado ao Bayern, mas a imprensa alemã garante que os bávaros não vão dificultar o processo de rescisão. Visto como o candidato favorito pelos dirigentes da federação, Nagelsmann deve rubricar um acordo válido até ao final do Euro’2024, que será organizado na Alemanha. A estreia ao leme da Mannschaft está marcada para 14 outubro, num particular com os Estados Unidos.