Neuer ainda sem acordo com o Bayern

A renovação de contrato do guarda-redes Manuel Neuer tem sido um dos assuntos mais badalados no Bayern. No final do jogo, o guardião, de 34 anos, revelou que ainda não há acordo. "Estou feliz por jogar no Bayern e eles estão felizes de me terem como capitão e guarda-redes. Estamos otimistas, mas ainda não chegámos lá", atirou. Já o presidente dos bávaros, Karl-Heinz Rummenigge, afirmou que "o casamento entre Neuer e o Bayern vai continuar". O contrato termina em junho de 2021.

Sobre a partida, Neuer sublinhou o domínio bávaro. "Estivemos por cima desde o início, mesmo que não tenhamos feito a melhor exibição", frisou, não escondendo que a ausência de público é triste. "Num jogo sem espectadores, os minutos demoram mais tempo a passar, o jogo fica mais comprido", lamentou.