Neuer de fora mas recupera para o Mundial

Ausente da equipa do Bayern desde o clássico com o Borussia Dortmund, a 8 de outubro, o guardião Neuer continua de fora com queixas num ombro, mas Julian Nagelsmann garantiu ontem que não há motivos para preocupações. "Ele continua com dores. Provavelmente também não poderá jogar com o Barcelona [quarta-feira]. Não penso que o Mundial esteja em perigo. Tenho esperança que ele possa voltar com o Mainz [dia 29]", adiantou o técnico alemão que reencontra hoje o Hoffenheim, onde começou a carreira de treinador: "É um jogo especial para mim. Vivi lá vários anos de sucesso e tenho lá muitos amigos."A ronda 11 arrancou ontem com uma goleada (5-0) do Mainz sobre o Colónia. Com a expulsão de Killian logo aos 28’ tudo se complicou para os visitantes e os anfitriões aproveitaram, subindo provisoriamente ao 3º posto.