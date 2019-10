Niko Kovac: «Não podes conduzir um carro a 200km/h quando ele no máximo só dá 100»

O Bayern Munique venceu (2-1) o Union Berlin na última jornada da Bundesliga, mas o resultado acabou por ser insuficiente para garantir, para já, a liderança do campeonato alemão - liderado pelo Borussia M'Gladbach.Com três empates - diante Hertha Berlin, RB Leipzig e Augsburgo - e uma derrota (com o Hoffenheim) em nove jogos até à data disputados para a prova, os bávaros têm sido questionados quanto à disponibilidade mental e física dos jogadores.Esta segunda-feira, o plantel orientado por Niko Kovac foi comparado ao do Liverpool, de Jürgen Klopp e, na resposta, o técnico do Bayern Munique fez uma pequena analogia com... carros."Para fazer isso [desempenho do Liverpool na Premier League] precisa dos jogadores certos. Não podes conduzir um carro a 200km/h na autoestrada quando ele no máximo só dá 100", referiu o treinador dos bávaros.De forma mais turbulenta ou não, o facto é que o Bayern Munique é 2.º classificado na Bundesliga, com 18 pontos (menos um que o Borussia M'Gladbach) e é líder isolado do Grupo B da Liga dos Campeões, com 9 pontos (mais 5 que o Tottenham, 2.º).