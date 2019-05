Niko Kovac vai ficar no Bayern

Niko Kovac vai permanecer como treinador do Bayern Munique, de Renato Sanches, na próxima temporada. A garantia foi dada pelo presidente Karl Heinz Rummennigge, que lembrou as conquistas do croata."O Niko vai continuar, como é óbvio. Isso nem sequer foi matéria de discussão. No Bayern, são os títulos que contam e o treinador desempenha um papel fundamental nesse objetivo. Nunca tivemos dúvidas de que iria continuar", esclareceu o dirigente alemão.O técnico, de 47 anos, chegou a ser alvo de críticas, mas acabou por vencer a Bundesliga e a Supertaça Alemã, além de ter erguido a Taça da Alemanha este sábado, naquela que foi a sua primeira temporada ao serviço do clube que já representou como jogador.