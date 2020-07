Noitada de Haaland já se tornou viral: Segurança da discoteca conta tudo...

As imagens de Erling Haaland a ser expulso de uma discoteca na Noruega, no passado fim de semana, já se tornaram virais. E quando muitos achavam que se tratava de uma situação de conflito entre o prodígio do Borussia Dortmund e elementos da segurança da casa norturna, surgiu uma explicação bem pacífica para o caso.

De acordo com Christopher Naesheim, chefe da PSS Securitas, empresa responsável pela segurança da discoteca da cidade de Stavanger, tudo não passou de uma medida tomada devido aos atuais constrangimentos provocados pelo Covid-19.

"O Erling não estava alcoolizado. Foi cooperativo e entendeu perfeitamente a situação. Falámos fora da discoteca e ficou tudo resolvido. Ele estava no nosso recinto e por ser uma figura muito mediática, o espaço começou a ser invadido por uma evrdadeira multidão, que queria estar perto dele para tirar fotos e pedir autógrafos. Tendo em conta a situação que vivemos, não era possível manter o distanciamento social e ele foi convidado a sair", revelou o responsável.



Nas imagens a interação não parace ser assim tão pacífica mas, de facto, em vídeos posteriores ao sucedido, o jovem avançado surge bem disposto e aparentemente sem qualquer problema para com os elementos da discoteca.

Alf-Inge Haaland, pai do jogador, também abordou o tema: "Regressa Erling, volta ao trabalho. A noite da cidade grande não é para ti."