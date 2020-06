Novo equipamento do Borussia Dortmund comparado a um... Pokemón

Com grande parte dos campeonatos europeus a chegarem ao fim de mais uma temporada, têm surgido nas redes sociais aqueles que poderão ser 'o novo manto' de alguns dos principais clubes.





Depois de Manchester United, Manchester City e Atlético Madrid foi a vez da 'Footy Headlines', portal especializado em equipamentos, deixar os adeptos do Borussia Dortmund de 'pulga atrás da orelha' com aquele que poderá ser o equipamento principal dos aurinegros na próxima temporada. As imagens chegaram às redes sociais e, muito rapidamente, tornaram-se virais. Tudo por culpa de uma semelhança entre o alegado novo equipamento do Borussia Dortmund e um 'Electabuzz', figura conhecida do anime Pokemón.