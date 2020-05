O golaço de Kimmich que pode ter sentenciado o título alemão

Um momento de pura magia de Joshua Kimmich, já perto do intervalo, deu esta terça-feira a vitória ao Bayern Munique na visita ao reduto do Borussia Dortmund, mas mais importante do que isso pode ter colocado um ponto final na luta pela Bundesliga. É que, com esta vitória, os bávaros aumentaram para 7 a vantagem pontual para o adversário desta tarde, isto quando faltam disputar seis jornadas. Ainda é possível, mas tendo em conta que o Bayern vai em sete triunfos consecutivos e 14 jogos seguidos sem perder...





.@Bundesliga_EN | Dortmund 0-1 FC Bayern | GOLO



MAS QUE BOLA O primeiro golo do Der Klassiker não podia ser melhor #BundesligaEleven pic.twitter.com/Ug5c7z5nrr — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 26, 2020