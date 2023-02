O golo do meio-campo de Emre Can no Bochum-Borussia Dortmund

Já decorriam os descontos da primeira parte quando o Borussia Dortmund se colocou na frente do marcador diante do Bochum. Aos 45'+1, o guarda-redes Manuel Riemann saiu da sua zona de conforto para tentar afastar uma bola para o meio-campo adversário mas não conseguiu afastar para além da linha que divide as duas metades do terreno. Emre Can recebeu e apercebendo-se do facto de o guardião adversário estar longe da baliza, encheu-se de fé e, com força, atirou para o fundo das redes do Bochum. A bola bateu à entrada da grande área, onde um defesa por pouco não conseguiu desviar, e foi calmamente se dirigindo para o fundo das redes.O Borussia Dortmund de Raphaël Guerreiro (suplente não utilizado) acabou por vencer o encontro por 2-1, confirmando o apuramento para os quartos de final da Taça da Alemanha.