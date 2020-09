Oficial: André Silva em definitivo no Eintracht Frankfurt até 2023

André Silva é jogador do Eintracht Frankfurt em definitivo. O avançado português, de 24 anos, encontrava-se cedido por empréstimo do AC Milan, mas o bom desempenho do internacional luso, ex-FC Porto, convenceram os dirigentes do emblema alemão, que ofereceram-lhe um contrato válido até 2023.





"Temos visto nos últimos meses a eficiência existente no André. Ele foi nada mais nada menos o segundo melhor marcador da Bundesliga desde o seu regresso - após paragem pela crise sanitária. É um avançado jovem e flexível que, aos seus 24 anos, ainda tem muito potencial pela frente. Estamos convencidos que pode atingir o seu melhor nível aqui em Frankfurt e estamos satisfeitos por conseguirmos manter um avançado como ele até 2023", revelou Fredi Bobic, diretor desportivo do Eintrancht Frankfurt.Recorde-se que André Silva cumpriu 37 jogos na sua primeira temporada pelo Eintracht Frankfurt, tendo apontado 16 golos, o segundo melhor registo goleador da carreira, e assinado cinco assistências. O ponta-de-lança, ex-FC Porto, vê assim concretizado o desejo de não regressar ao Milan, clube que pagou 38M€ ao FC Porto e onde não foi feliz em 2017/18 (10 golos em 40 jogos), tendo sido cedido ao Sevilha, onde também não teve o sucesso esperado.