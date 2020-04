Oficial: Thomas Müller renova contrato com o Bayern Munique até 2023

O avançado alemão Thomas Müller renovou, esta terça-feira, contrato com o Bayern Munique até 2023. A informação foi avançada pelo emblema bávaro através das redes sociais.





"Thomas é um jogador muito especial para nós, é uma figura de identificação para o nosso clube, para os nossos adeptos e um líder que já alcançou muito com o Bayern", afirmou Hasan Salihamidzic, diretor para o futebol dos bávaros."Estou muito satisfeito por Thomas Müller prolongar o seu contrato por mais dois anos, até 30 de junho de 2023. Gostaria de agradecer ao Thomas e ao seu consultor Ludwig Kögl pela forma como tudo se desenvolveu de forma muito segura e justa", referiu Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, em declarações aos canais do clube.Recorde-se que o avançado internacional alemão, de 30 anos, tinha contrato com o atual campeão da Bundesliga até 2021.