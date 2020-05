Oito lesionados em seis jogos: eis o balanço do regresso da Bundesliga

Parece ter-se confirmado um dos maiores receios para este regresso do futebol na Bundesliga. É que, apesar de ter sido feito um período prévio de preparação, uma espécie de pré-temporada, foram oito os jogadores que acabaram por sentir na pele o peso do regresso da ação ao mais alto nível, saíndo dos respetivos encontros lesionados.





O primeiro deles, o jovem Giovanni Reyna, até nem chegou a entrar em campo, já que se lesionou minutos antes do apito inicial , quando aquecia para ser titular diante do Schalke 04. Acabou por ficar de fora, ser substituído por Thorgan Hazard e ver do banco o seu Borussia Dortmund golear por 4-0 no dérbi do dia Os problemas prolongaram-se quando a bola rolou, com mais sete futebolistas a acusarem problemas físicos a terem de ser substituídos por isso mesmo. Foram eles Jean-Clair Todibo (Schalke 04), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlim), Ihlas Bebou (Hoffenheim), Klaus Gjasula (Paderborn) e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), numa lista que poderá aumentar no domingo e segunda-feira, já que falta disputar mais três encontros.A estes oito futebolistas, mas sem relação direta a estas partidas, há a acrescentar o nome de Dan-Axel Zagadou, que não jogará mais esta temporada devido a um problema que sofreu em março. A revelação foi feita por Lucien Favre após o encontro deste sábado.