Paderborn vence pela primeira vez fora e deixa último lugar na Alemanha

O Paderborn entregou este domingo a lanterna-vermelha da Liga alemã de futebol ao Colónia, ao conquistar a primeira vitória fora de casa, diante do Werder Bremen, por 1-0, com um golo aos 90 minutos, em jogo da 14.ª jornada.

O tento de Sven Michel em cima do apito final permitiu ao Paderborn subiu ao 17.º e penúltimo lugar da 'Bundesliga', com oito pontos, os mesmos do Colónia, que caiu para o último posto, após ter perdido hoje na visita ao Union Berlim, por 2-0.

Um 'bis' do sueco Sebastian Andersson, aos 33 e 50 minutos, assegurou o triunfo do conjunto da capital germânica, que ocupa o 10.º lugar da prova.