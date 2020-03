Pai de Haaland retribui recado

Alfie Haaland, pai de Erling Haaland, saiu em defesa do seu filho nas redes sociais, depois de o norueguês ter sido alvo de provocações pelo plantel do PSG, no embate da segunda mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund. "Adeus, magnífica Paris. Triste pelo resultado, mas foi justo. Tudo de bom, continuem a mostrar classe dentro e fora de campo", escreveu Alfie Haaland nas suas redes sociais de forma irónica.