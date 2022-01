Passe de letra e golo de peito: a jogada do Arminia em Frankfurt que promete correr o mundo

Com 11 pontos somados em 15 possíveis nos últimos cinco jogos para o campeonato, o Arminia Bielefeld de Guilherme Ramos provou ontem, no domingo, no terreno do Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência o bom momento que atravessa a nível interno. Contudo, os homens comandados pelo alemão Frank Kramer fizeram-no de forma artística.

Aos 27 minutos, Alessandro Schopf sentenciou a partida em 0-2 para os forasteiros (resultado que viria a manter-se inalterado até ao final) com um golo de peito, numa jogada ofensiva que contou com uma assistência de 'letra' de Patrick Wimmer, que aos cinco minutos havia inaugurado o marcador.