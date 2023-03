Pavard notificado para ir a tribunal após ser apanhado com 1,4g de álcool no sangue

Benjamin Pavard foi notificado pelo Tribunal da Comarca de Munique para comparecer na próxima terça-feira numa audiência. A razão? O futebolista francês foi apanhado a 4 de agosto de 2022 a conduzir embriagado, com uma taxa de 1,4 gramas de álcool no sangue.O jornal alemão 'die Tageszeitung' adianta que o jogador do Bayer Munique foi mandado parar pela polícia, que o deteve e o levou para a esquadra onde o valor foi confirmado num exame ao sangue.Pavard reconheceu o erro e arrisca agora uma pena de um ano sem conduzir e também uma multa de dois meses de salário. Na Alemanha, um valor superior a 1,1g de álcool no sangue durante a condução é considerado crime.