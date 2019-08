Perisic oficializado no Bayern Munique

O Bayern Munique confirmou esta terça-feira o empréstimo por um ano do croata Ivan Perisic, proveniente dos italianos do Inter Milão, ficando o campeão alemão com a opção de compra do passe do futebolista."O Ivan [Perisic] vai trazer-nos no imediato a sua longa experiência de jogador de topo internacional. Ele é bom tecnicamente e polivalente no ataque. Acredito que se vá integrar rapidamente, uma vez que conhece bem a Bundesliga e também o nosso treinador Niko Kovac", afirmou o diretor desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidzic.O internacional croata, de 30 anos, já jogou na Alemanha, entre 2011 e 2015, tendo representado o Borussia Dortmund, no qual foi campeão em 2012, e o Wolfsburgo. Perisic conquistou ainda duas taças da Alemanha, uma em cada clube.No Bayern, clube no qual alinha o português Renato Sanches, Perisic vai reencontrar o compatriota Niko Kovac, técnico com quem trabalhou quando foi selecionador da Croácia, entre 2013 e 2015.