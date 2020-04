Philippe Coutinho operado ao tornozelo direito

O médio internacional brasileiro Philippe Coutinho, emprestado pelo FC Barcelona ao Bayern Munique, foi submetido a uma operação ao tornozelo direito e vai iniciar a recuperação dentro de duas semanas, informou esta sexta-feira o heptacampeão germânico.

"O Philippe Coutinho foi operado ao tornozelo direito. A operação foi bem-sucedida e o jogador vai iniciar a sua recuperação daqui a cerca de duas semanas", escreveu o clube bávaro na sua página oficial na Internet.

Três dias depois do colega de equipa Coretin Tolisso ter sido intervencionado ao tornozelo esquerdo, o Bayern fica, assim, privado de mais um médio, numa altura em que a liga alemã de futebol, suspensa devido à pandemia da covid-19, tal como quase todas as ligas em quase todo o mundo, prepara-se para regressar em 09 de maio, caso as autoridades do país o autorizem.

Em 16 de março, a Liga de clubes alemã começou por suspender os campeonatos até 2 de abril e, já no final de março, dilatou essa suspensão para 30 de abril, devido à crise sanitária existente em todo o mundo.

Na primeira semana de abril, alguns clubes recomeçaram os treinos, ainda que de forma condicionada e em pequenos grupos, entre os quais o campeão Bayern Munique, Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo, Leipzig e Borussia Dortmund.

Após cumpridas 25 de 34 jornadas, a Bundesliga é liderada pelo Bayern Munique, que soma 55 pontos, mais quatro do que o Borussia Dortmund e cinco face ao Leipzig.