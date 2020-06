«Piada absoluta»: Jadon Sancho responde à Liga alemã após polémico corte de cabelo em casa

Jadon Sancho e Manuel Akanji foram multados pela Liga alemã de futebol (DFL) por terem desrespeitado as medidas de saúde e higiene impostas a todos os clubes da Bundesliga na retoma da competição após a paragem devido à covid-19.





Os dois jogadores do Borussia Dortmund receberam em casa um barbeiro para lhes cortar o cabelo só que não utilizaram máscara durante o processo e foram 'apanhados' em fotografias publicadas nas redes sociais.

Sancho reagiu ao castigo e optou por responder à DFL através da página pessoal do Twitter, considerando a multa uma "piada absoluta". Contudo, o avançado inglês de 20 anos ter-se-á arrependido e apagou o post pouco depois.



Recorde-se que outros jogadores do Dortmund, incluindo o defesa português Raphaël Guerreiro, surgiram em fotos idênticas a cortar o cabelo e com o mesmo barbeiro, mas a DFL não lhes aplicou qualquer castigo.