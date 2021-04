Podolski e o castigo aplicado a Metzelder: «Desta forma haverá mais crianças em perigo»

A confissão de Christoph Metzelder causou indignação na Alemanha e Lukas Podolski não escondeu o que sentiu em relação ao seu ex-companheiro de seleção, quando se soube que o antigo defesa ia ser castigado com 10 meses de pena suspensa depois de confessar que distribuiu pornografia infantil através do telemóvel. "Asqueroso", escreveu o avançado.





A seguir, em declarações ao diário alemão 'Bild' considerou a pena demasiado leve. "O castigo não faz justiça. Não entendo esta sentença de 10 meses de liberdade condicional. Uma coisa destas devia ser castigada de forma mais severa", considerou.E acrescentou: "Não há um efeito dissuasor. Qualquer pessoa que atente contra crianças devia ser castigada com todo o peso da lei. Desta forma haverá mais crianças em perigo. O mesmo se passa com os seus pais e as suas famílias. O castigo não faz justiça ao mal que foi feito."Christoph Metzelder confessou possuir e distribuir um total de 18 imagens de pornografia infantil.