Polícia alemã revistou casa de Metzelder por alegado tráfico de pornografia infantil

O 'Bild' avança esta terça-feira que a polícia alemã levou a cabo uma revista à casa de Christoph Metzelder, por alegadamente o antigo internacional alemão ter em sua posse material relacionado com pornografia infantil. De acordo com o jornal germânico, a denúncia às autoridades foi feita por uma mulher com quem o ex-central do Real Madrid e do Borussia Dortmund - entre outros clubes - manteve uma relação.





A mulher terá apresentado às autoridades pelo menos 15 fotografias de menores que Metzelder lhe teria enviado por WhatsApp, levando à abertura de um processo e consequente revista à residência do antigo futebolista."Foi aberto um processo contra um alemão de 38 anos por suspeitas de traficar material com pornografia infantil, incluindo gravações", referiu o porta-voz da polícia de Hamburgo, Liddy Oechtering. Metzelder encontrava-se numa escola a realizar um curso de treinador quando a polícia lhe pediu para o acompanhar até sua casa para se proceder às buscas.