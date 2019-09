Presidente do Bayern corrosivo: «Ter Stegen fala como se tivesse ganhado 17 mundiais»

Ter Stegen e Manuel Neuer entraram em pé de guerra depois de Ter Stegen ter assumido que se sentia incomodado por ser suplente de Neuer. Ora, a polémica tem aumentado de tom e são vários os intervenientes que se têm pronunciado, de um lado e do outro da 'barricada'. Desta feita, foi a vez do presidente do Bayern Munique apontra o dedo ao guarda-redes do Barcelona.





"Ter Stegen fala como se tivesse ganhado 17 mundiais. Não tem direito a reclamar de nada, a jogar ali. Na baliza há algo diferente do que no campo. Neuer é o número um, não há discussão. Foi eleito melhor guarda-redes do Mundo durante muitos anos. Não nos agrada que manchem a reputação dos nossos jogadores. Neuer será sempre o melhor", afirmou Uli Hoeness.