Quarentena do plantel do Dynamo Dresden não adia recomeço da Bundesliga

O Dynamo Dresden colocou todo o plantel em quarentena após o surgimento de mais dois casos positivos de Covid-19 no clube, mas essa decisão não põe em causa o recomeço do futebol alemão. Quem o garante é o presidente da liga germânica, Christian Seifert. "Isto não justifica colocar em causa a época inteira. Sempre ficou claro que uma situação destas podia acontecer, estamos apenas no início do reinício", garantiu o dirigente, de 51 anos, mesmo tendo em conta que o Dresden (2ª Divisão) irá falhar o regresso à competição, dia 17, por se encontrar em quarentena de 14 dias devido aos três casos registados.

Ainda assim, Seifert garantiu que teme a proliferação de novos casos no futebol do país. "De 81 encontros, dois foram afetados. Isto pode atingir um nível em que não é possível jogar mais", sublinhou à ZDF, antes de explicar que um dos aspetos a ser analisados no futuro passa por "quanto tempo falta para terminar a temporada".

Recorde-se que a liga alemã registou até agora dez casos positivos entre 1.724 jogadores e funcionários testados nos 36 clubes das duas primeiras divisões nas duas rondas de testes. Já a Bundesliga será a primeira grande liga a regressar à ação.