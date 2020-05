Que fazem umas escadas de avião num jogo da Bundesliga?

A Europa e o Mundo estiveram hoje de olhos postos na Bundesliga, o primeiro dos grandes campeonatos a regressar em tempo de pandemia. Entre restrições, distanciamento social, medições de temperatura, desinfeções... houve de tudo um pouco. Até uma escada de acesso a um avião - sim, daquelas que habitualmente se veem nos aeroportos... - foi utilizada num estádio.





Aconteceu no jogo do, este sábado. Os jogadores, técnicos e demais elementos do banco têm de manter o distanciamento social e a solução foi colocar umas cadeiras na linha lateral, mas à falta de espaço, foi preciso mandar gente para a bancada.E para facilitar a subida e a descida dos jogadores suplentes, médicos, fisioterapeutas e outros profissionais que não tiveram assento junto ao relvado foi colocada uma escada móvel, permitindo assim o rápido acesso ao primeiro anel (a cerca de três metros de altura), onde se sentaram, sem público, mantendo o devido distanciamento social.O porta-voz do aeroporto da cidade explicou, Uwe Schuhardt: Situações especiais requerem medidas especiais. Estamos felizes por poder ajuda."