Raphaël Guerreiro ajuda Borussia Dortmund a reforçar a liderança

O Borussia Dortmund reforçou este sábado a liderança da liga alemã, após vencer em casa o Werder Bremen por 2-1, com a ajuda do português Raphael Guerreiro, na 15.ª jornada.O internacional luso foi titular e, na marcação de um livre, assistiu o espanhol Pablo Alcacer, aos 20 minutos, no primeiro golo da formação de Dortmund. Pouco depois, aos 27, Reus aumentou a diferença, mas Kruse, aos 35, reduziu para o Werder Bermen.O resultado manteve-se inalterado na segunda parte, embora Gotze, já nos descontos, tenha festejado o terceiro golo do Borussia, num lance que acabou por ser anulado por fora de jogo, após recurso ao vídeoárbitro.Com este triunfo, o Borussia Dortmund passou a ter nove pontos de vantagem no topo da 'Bundesliga', face ao 'nulo' do Borussia Mönchengladbach, segundo classificado, no campo do Hoffenheim.A formação de Mönchengladbach tem agora no segundo posto a companhia do Bayern Munique, que goleou no terreno do Hannover por 4-0, com Joshua Kimmich em destaque.O internacional germânico abriu a contagem logo aos três minutos e assistiu o polaco Robert Lewandowski, aos 62, no tento que fechou a goleada. Pelo meio, o austríaco Alaba, aos 29, e Gnabry, aos 53, também marcaram para os bávaros.O avançado Thomas Muller também esteve em destaque, ao somar o 300.º jogo na 'Bundesliga', sempre com a camisola do Bayern, enquanto o médio português Renato Sanches foi lançado na partida aos 73 minutos.Na outra ponta da classificação, o Fortuna Dusselford venceu o Friburgo por 2-0 e abandonou o último lugar, agora ocupado precisamente pelo Hannover.O Aubsburgo empatou 1-1 na receção ao Schalke 04, enquanto o Estugarda deixou a zona de despromoção, com um triunfo caseiro por 2-1 sobre o Hertha Berlim.