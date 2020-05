Raphaël Guerreiro de pé quente: veja o segundo golo do português frente ao Schalke 04

Raphaël Guerreiro marcou o segundo golo do Borussia Dortmund no dérbi com o Schalke 04 e o jogador português voltou a marcar na 2ª parte e bisou no Signal Iduna Park.

Guerreiro aproveitou um bom passe de Haaland aos 63 minutos e fez assim o seu sétimo golo nesta edição da Bundesliga.