Raphaël Guerreiro em conversas com... o Bayern Munique

Raphaël Guerreiro acabou contrato com o Borussia Dortmund e é agora um jogador livre. O internacional português é livre de negociar contrato com qualquer clube e, segundo a Sky Sport Germany, começou a conversar com... o Bayern Munique.De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o lateral-esquerdo que pode jogar a médio teve conversas com os bávaros nas últimas semanas mas não há qualquer proposta formalizada, nem se sabe se o campeão germânico irá oficializar uma proposta.Raphaël Guerreiro, de 29 anos, jogou em Dortmund desde 2016, ano em que trocou o Lorient pela Bundesliga.