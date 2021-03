Raphaël Guerreiro falha visita ao Bayern Munique

Munique é hoje palco do ‘Der Klassiker’, mas sem sotaque português, pois Raphaël Guerreiro é baixa confirmada no Borussia Dortmund para a visita ao Bayern. O esquerdino continua com problemas musculares e falha o confronto com os bávaros, a exemplo de Jadon Sancho, Reyna, Akanji e Witsel, este último com lesão prolongada. As atenções estarão na mesma centradas em Lewandowski e Haaland, os principais artilheiros das suas equipas e do campeonato, a par de André Silva (E. Frankfurt).

Mas por enquanto Jamal Musiala roubou o protagonismo aos goleadores. O médio de 18 anos assinou o primeiro contrato como profissional com o Bayern . O mais jovem de sempre a marcar pela equipa alemã na Liga dos Campeões fica agora vinculado até junho de 2026. No duelo de aflitos que abriu a jornada 24, Schalke e Mainz não saíram do nulo e seguem no seu calvário. O jogo marcou a estreia de Dimitrios Grammozis no comando técnico da equipa da casa.