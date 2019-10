Raphaël Guerreiro renova com o Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato de Raphaël Guerreiro por três temporadas, até 2023."Borussia Dortmund é um grande clube. Vou fazer todo o possível para ajudar a nossa equipa a atingir os objetivos", disse o internacional português citado no site do clube.Já o diretor desportivo do Dortmund, Michael Zorc, sublinhou: "O Raphaël é um jogador internacional, experiente e tecnicamente de primeira classe".O lateral esquerdo, de 25 anos, cumpre a quarta temporada no Borussia, depois de ter chegado ao clube proveniente do Lorient, em 2016. Ao serviço dos alemães, Raphaël Guerreiro venceu uma Taça da Alemanha e uma Supertaça.