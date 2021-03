RB Leipzig derrota Wolfsburgo e segue para as 'meias' da Taça da Alemanha

O RB Leipzig apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça da Alemanha, ao eliminar o Wolfsburgo (2-0), que desperdiçou uma grande penalidade no primeiro tempo, quando ainda se registava o nulo.

Depois do holandês Wout Weghorst ter atirado a bola por cima da barra, da marca dos 'onze' metros, à passagem do minuto 26, os golos vitoriosos surgiram após o descanso, pelo dinamarquês Yussuf Poulsen (63) e o coreano Hee-Chan Hwang (85), que tinha entrado em campo instantes antes.

Mais cedo, o secundário Holstein Kiel, carrasco do campeão em título Bayern Munique nos 16 avos de final, foi ao campo do RW Essen, da quarta divisão, vencer de forma esclarecedora (3-0), com a eliminatória a ficar, praticamente, consumada no primeiro tempo.

O médio Alexander Muhling, aos 26 minutos, de grande penalidade, abriu o ativo, e o avançado Janni-Lucca Serra (28), logo a seguir, dilatou a vantagem, fechada já na segunda parte, pelo suplente utilizado Joshua Mees (89).

RB Leipzig e Holstein Kiel juntam-se ao Borussia Dortmund nas meias-finais.