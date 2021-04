RB Leipzig perde em Colónia e deixa Bayern a um passo do título

O Leipzig foi esta terça-feira surpreendido na visita ao 'aflito' Colónia, ao perder por 2-1 na abertura da 30.ª jornada da Liga alemã, deixando o Bayern Munique a duas vitórias de revalidar o título.

O Colónia, que está em zona de despromoção, adiantou-se no marcador logo no arranque da segunda parte, aos 46 minutos, através do 'capitão' Jonas Hector, mas os 'touros vermelhos' repuseram a igualdade aos 59, num 'tiro' indefensável do maliano Amadou Haidara.

Contudo, o empate durou apenas um minuto, já que Jonas Hector 'bisou, aos 60, e devolveu a vantagem à formação da casa, que vinha de nove jogos sem vencer na 'Bundesliga', desde 06 de fevereiro.

O Leipizig ainda esteve perto de empatar, aos 90+4 minutos, só que o remate de Justin Kluivert bateu no poste e fez 'esfumarem-se' as esperanças da equipa comandada por Julian Nagelsmann, que se mantém no segundo lugar, com 61 pontos, a sete do líder Bayern de Munique (68).

Os bávaros defrontam hoje o Bayer Leverkusen e, em caso de triunfo, aumentam para 10 pontos a distância para o Leipzig, com quatro jornadas para disputar, pelo que ficarão a apenas uma vitória do nono título de campeão germânico seguido.

Já o Colónia é 17.º e penúltimo colocado, com 26 pontos, os mesmos do Hertha, que tem menos dois jogos e ocupa o lugar de acesso ao 'play-off' de manutenção.