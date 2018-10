Renato Sanches esteve em todas: assistência e penálti falhado na vitória do Bayern

O Bayern Munique avançou esta terça-feira para os oitavos-de-final da Taça da Alemanha, ao vencer no terreno do Rodinghausen por 2-1. Renato Sanches não marcou, mas esteve em grande destaque no jogo.O jogador português, lançado de início por Niko Kovac, fez a assistência para o primeiro golo do jogo, apontado por Sandro Wagner aos 8 minutos. Cinco minutos depois, o antigo jogador do Benfica sofreu falta dentro da área, permitindo a Thomas Müller ampliar a vantagem de penálti. Depois, aos 23 minutos, foi o próprio Renato Sanches que teve a possibilidade de faturar de penálti, mas atirou à trave.O Rodinghausen reduziu a desvantagem aos 49 minutos, com golo de Meyer, mas o resultado não se voltou a alterar e os bávaros seguiram em frente na Taça.Consulte o direto do jogo