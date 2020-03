Regresso do RB Leizpig aos treinos 'travado' pelas autoridades

Foi sol de pouca dura o regresso do RB Leipzig aos treinos no seu centro de treinos. Um dia depois do retorno anunciado pelo emblema da Bundesliga, as autoridades federais da Saxónia decretaram a proibição deste tipo de atividades em conjunto, numa medida que tem como propósito impedir a propagação do coronavírus, que tem a Alemanha já como quarto país do Mundo mais afetado.





A informação da proibição foi comunicada oficialmente pelo Dynamo Dresden, um clube da mesma região, numa nota feita pelo diretor desportivo Ralf Minge. "Já informámos os nossos jogadores que o treino terá de ser individual até aviso em contrário. Devido às regras atuais do estado não podemos continuar com treino de grupo. De momento não podemos prever quando será o nosso próximo treino em grupo, mas assim que recebamos a aprovação por parte das autoridades iremos voltar", explicou o dirigente.De referir que esta proibição de utilização de espaços desportivos públicos ou privados, que afetará também o Erzgebirge Aue, estará em vigor pelo menos até 20 de abril.