Depois de convencer Carlo Ancelotti a assumir o comando do Nápoles, o presidente De Laurentiis parece empenhado em garantir reforços que permitam ao treinador quebrar a hegemonia da Juventus, algo que Maurizio Sarri não conseguiu. A imprensa italiana avança que Renato Sanches é um dos nomes oferecidos por Jorge Mendes, até porque Ancelotti conhece bem o médio de 20 anos, uma vez que era o treinador do Bayern quando o internacional português trocou em 2016 o Benfica pelo campeão alemão.Depois de duas épocas pouco utilizado, tanto em Munique como no Swansea, onde jogou na última época por empréstimo, Renato Sanches procura uma oportunidade para relançar a carreira. Rummenigge, presidente executivo do Bayern, assegurou que o português "vai voltar" aos bávaros para trabalhar com o sucessor de Heynckes. "Kovac vai tentar trazer de volta toda a sua força. Será um desafio interessante", afirmou recentemente o dirigente, lembrando que o médio tem contrato até 2021. Ainda assim, Renato já foi associado ao Benfica e agora ao Nápoles, onde se trabalha para construir uma ‘superequipa’.David Luiz (Chelsea), Vidal (Bayern) e Benzema (Real Madrid), todos jogadores bem conhecidos de Ancelotti, surgem também na lista de potenciais reforços. Balotelli é outro dos nomes apontados ao ataque napolitano, que poderá perder Mertens. O avançado renasceu em Nice e surge ainda na órbita do Marselha.

Autor: Aurélio de Macedo