Renato Sanches quer jogar mais

Renato Sanches confessa que quer conquistar um lugar ao sol no Bayern. "Quando jogo, jogo bem! Sinto-me preparado, claro que quero jogar mais. Espero ser titular do Bayern no próximo ano... ou o mais rapidamente possível. Quero representar bem o clube e ser um dos melhores", vinca o médio português, que pode até ser lançado hoje de início, diante do Friburgo, no lugar do lesionado Thiago Alcântara: "Ainda não tenho a certeza de que vou jogar. Se não for titular... espero entrar, dar o melhor e ajudar a equipa! Vamos dar o melhor e vencer o jogo!"

O processo de adaptação à Bundesliga, esse, está finalizado. "Já estou mais habituado, é tudo uma questão de tempo e paciência. Sinto-me muito mais experiente", sustenta Renato Sanches.

Já no jogo inaugural da ronda 10 da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt visitou e venceu o Estugarda, por 3-0. Ainda sem Francisco Geraldes e Gonçalo Paciência (ambos a recuperar de lesões), Haller (11’), Rebic (32’) e Nicolai Müller (89’) fizeram os golos do Frankfurt que, com este resultado, sobe à condição para a 3ª posição da liga.