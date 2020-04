Renovação de Neuer com o Bayern em causa: guarda-redes de 34 anos quer contrato longo

A renovação do contrato do guarda-redes Manuel Neuer com o Bayern Munique está em risco de não acontecer. Segundo a revista 'Kicker' o clube bávaro ofereceu ao internacional germânico, de 34 anos, um contrato até 2023 mas o jogador quer uma ligação até 2025.





Só que a duração do vínculo pode não ser o único entrave, pois segundo a mesma publicação, Neuer não gostou de ver as suas exigências salariais publicadas pela imprensa.A relação do jogador com o clube está periclitante desde que em janeiro deste ano o Bayern Munique contratou Alexander Nubel ao Schalke 04.Neuer está no Bayern desde 2011, tendo conquistado sete campeonatos e uma edição da Liga dos Campeões.