Revelada acesa discussão entre Kimmich e Rüdiger: «Achas que não jogo para a equipa?»

As imagens não são de agora, mas a sua divulgação esta semana está a dar que falar. Joshua Kimmich e Antonio Rüdiger foram 'apanhados' a discutir durante um treino da seleção alemã no Mundial’2022, como revela o trailer do documentário "Tudo ou nada, a seleção nacional no Qatar"."Nunca me dizes isso na cara, dizes sempre por trás, achas que não jogo para a equipa?", queixa-se Kimmich a Rüdiger. "Eles dizem-te coisas, dão-te instruções…", responde o jogador do Real Madrid. "Dizes-me sempre: 'faz o que quiseres' e depois acabas a dizer o contrário", contrapôs o médio do Bayern Munique.Após este confronto, segundo a imprensa alemã, os dois jogadores deixaram de se falar e o ambiente na seleção ficou tenso. Recorde-se que os germânicos não conseguiram passar da fase de grupos do Mundial realizado no Catar.A Alemanha vai disputar dois particulares com o Japão (9 de setembro) e França (dia 12) e Kimmich e Rüdiger foram convocados por Hansi Flick.