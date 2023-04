Revolucionário: Fortuna Düsseldorf vai oferecer aos adeptos os bilhetes para todos os jogos em casa

O Fortuna Düsseldorf, histórico emblema alemão que atualmente milita na segunda divisão, anunciou esta quarta-feira um conceito revolucionário no futebol que permitirá aos adeptos do clube assistir a todos os jogos da equipa no seu estádio... sem pagar um único cêntimo pelo bilhete. O projeto-piloto arrancará na próxima temporada, com três jogos gratuitos para os adeptos do Fortuna Düsseldorf em 2023/24.

"Queremos deixar claro aquilo que o Fortuna Düsseldorf representa. É por isso que estamos a fazer coisas diferentes com o 'Fortuna Para Todos' e a abrir novos caminhos. Queremos que todas as pessoas tenham a possibilidade de experienciar o futebol em Düsseldorf e, assim, ligar ainda mais o clube à cidade. Parcerias a longo-termo tornarão isto possível. Hewlett Packard Enterprise (HPE), Targobank, Provincial e Common Goal partilham a nossa ideia de que o futebol pertence, primeiramente, às pessoas", disse o CEO do clube alemão, Alexander Jobst, na conferência de imprensa realizada hoje nas instalações do clube.





O Fortuna Düsseldorf ocupa atualmente o 6.º lugar na Bundesliga 2, com 47 pontos, a 9 dos lugares que dão acesso ao playoff de subida ao escalão principal do campeonato alemão.