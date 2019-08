Robben pede paciência para Coutinho e explica como o '10' mudou de dono

A chegada de Philippe Coutinho ao Bayern Munique, proveniente do Barcelona, deixou Arjen Robben satisfeito. O antigo internacional holandês conhece bem os cantos à casa bávara e, por isso, sabe bem aquilo que o internacional brasileiro terá de fazer para se afirmar no colosso germânico. Mas, antes de tudo o resto, é necessário que os adeptos do clube tenham alguma paciência com Coutinho.

"Temos de lhe dar algum tempo. Chegou a um clube novo e, por isso, precisa de um par de semanas para se adaptar. Acho que vai protagonizar muitos jogos de qualidade ao serviço do Bayern", revelou aos microfones do programa Sky90.

Coutinho ficou com o dorsal ‘10’, que durante anos foi pertença de Robben. O holandês assume que foi contactado pelo clube e ‘autorizou’ a utilização... Até porque não podia fazer nada...

"Só quero o melhor para o clube. Se um novo jogador chega e quer o 10, o que posso fazer? Pedir para deixaram o 10 vago durante uma temporada?", referiu animado.