Robben perto do regresso

Arjen Robben poderá voltar à competição já hoje, na receção do Bayern Munique ao Fortuna Dusseldörf. Através do site oficial, o emblema bávaro esclareceu que o extremo holandês, que falhou os últimos dois jogos devido a um problema num joelho, está na corrida para voltar à competição. A presença no encontro com o Benfica, na próxima terça-feira, está, por isso, mais perto de acontecer.

De resto, o treinador Niko Kovac ainda não pensa no compromisso com os encarnados, até porque o mais importante passa pela conquista dos três pontos diante do Fortuna Dusseldörf, em jogo da 12ª jornada da Bundesliga: "Temos de ganhar e conquistar o maior número de pontos possível antes da pausa no campeonato."