Robben: «Vir para o Bayern foi a melhor decisão da minha carreira»

Arjen Robben, jogador do Bayern Munique, chegou ao clube da Baviera em 2009 depois de ter estado ao serviço do Real Madrid por duas temporadas. O avançado holandês disse nesta quarta-feira que a ida do clube merengue para a equipa alemã foi a melhor decisão da carreira."Ao início estava reticente, não sabia se era o momento certo. Agora posso dizer que foi a melhor decisão da minha carreira", afirmou o jogador ao site oficial do Bayern.Robben sublinhou ainda que o campeonato alemão não é tão fácil como dizem ser. "As pessoas dizem sempre que Inglaterra ou Espanha têm as duas melhores ligas, mas acho que a Bundesliga também é forte", concluiu.O Bayern Munique inicia a defesa do título alemão esta sexta-feira, diante do Hoffenheim, às 19h30.