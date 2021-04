Robert Lewandowski diz o que pensa de Haaland

Robert Lewandowski é um dos melhores goleadores do mundo e este ano tem um rival à altura na Bundesliga: Erling Haaland, o jovem norueguês do Borussia Dortmund já leva 34 golos no campeonato e está na mira de alguns dos maiores clubes europeus. O polaco do Bayern Munique acredita que o 'rival' vai tornar-se no melhor goleador do mundo.





"É um grande jogador. Tem um enorme potencial, é ainda muito jovem", referiu Lewandowski, que se encontra a recuperar de uma lesão. "Vê-se na cara que tem fome de golos. No futuro, pode vir a ser o melhor avançado do Mundo, garantidamente.""Às vezes, quando as coisas correm bem, nem sempre é fácil. Mas no caso dele já marcou tantos golos e é tão jovem... É ótimo jogar na Bundesliga e ver um jovem destes", acrescentou, em declarações à CBS.Mas Lewandowski não pretende entregar o 'cetro' de melhor jogador do campeonato alemão de mão beijada. "É um jogador que pode vir a ser o melhor, mas eu quero jogar ao mais alto nível durante muitos anos e estou feliz por estar onde estou."