Robin Koch, alvo do Benfica, mostrou-se em 'dia não' com duas fífias na mesma jogada

Robin Koch não teve uma noite inspirada nesta terça-feira. O alvo do Benfica para a próxima temporada facilitou quando apertado, ao minuto 79, e permitiu o então 2-3 no marcador. O Eintracht Frankurt reduzia no placard e ainda conseguiria chegar ao empate caseiro diante do Friburgo.





Koch viu o passe intercetado por Gacinovic em plena área do Friburgo. Contudo, o internacional alemão, de 23 anos, ainda ficou com a possibilidade de evitar o mal maior, apoderando-se do esférico. O problema é que foi pouco lesto a tirar a bola de zona perigosa e quem agradeceu foi Kamada, marcando quase dentro da pequena área.Recorde-se que Koch é um dos alvos do Benfica para a defesa na próxima janela de mercado. Tem contrato até junho de 2021 com os alemães que pedem pelo menos 10 milhões de euros pelo seu passe. Os italianos do Nápoles também se mostraram interessados na sua contratação.