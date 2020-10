Roma, de Paulo Fonseca, cede Justin Kluivert ao Leipzig

O extremo Justin Kluivert foi cedido pela Roma, do treinador português Paulo Fonseca, ao emblema da Liga alemã de futebol Leipzig, até junho de 2021, uma mudança anunciada hoje pelos dois emblemas.

"Estou feliz pela mudança para o Leipzig, o clube mostrou-me nas conversas que tivemos que a mudança para aqui é ideal para me desenvolver ainda mais, dar o passo seguinte e ajudar a equipa. A Bundesliga é das melhores ligas do mundo com muita qualidade e desafios emocionantes aguardam-nos na Liga dos Campeões, incluindo o Paris Saint-German e o Manchester United", afirmou o internacional sub21 holandês ao sítio oficial do Leipzig.

Aos 21 anos, o filho do antigo avançado Patrick Kluivert, muda-se para a Alemanha ao fim de duas épocas na capital italiana, nas quais fez 68 jogos, apontando nove golos e 10 assistências, e depois de ter chegado do Ajax, o emblema holandês no qual foi formado.