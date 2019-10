Romaria incrível a Berlim: Dresden leva 30 mil adeptos para um jogo fora de casa

Costuma dizer-se que o futebol move multidões, mas o que se vai passar hoje em Berlim é uma verdadeira… loucura! O Hertha de Berlim recebe o Dynamo Dresden, em jogo da segunda eliminatória da Taça da Alemanha, e a equipa visitante vai levar cerca de 30 mil adeptos ao Estádio Olímpico, que tem capacidade para 75 mil espectadores. É isso mesmo, percebeu bem. Uma verdadeira enchente que vai deixar a capital alemã pintada de amarelo!





De acordo com a imprensa alemã, os milhares de adeptos do Dresden fretaram centenas de autocarros para percorrerem os cerca de 200 quilómetros até Berlim. Esta invasão é digna de destaque, mas ganha outros contornos quando vemos que o Dynamo Dresden totaliza quatro derrotas consecutivas na segunda liga alemã e que está, neste momento, em zona de despromoção.Porém, há ainda outra razão que ajuda a explicar esta romaria a Berlim. Cerca de 58 adeptos do Dynamo Dresden foram multados por protestarem contra a Federação Alemã de Futebol e criou-se um movimento para o jogo de hoje: todo o dinheiro angariado pelos depósitos dos copos de cerveja que os adeptos do Dresden usarem, vai ser doado para ajudar a pagar a coima dos 58 adeptos multados. Aconteça o que acontecer dentro das quatro linhas, certamente que nunca vão esquecer o dia de hoje!