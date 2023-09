Rudi Völler após "vergonha" diante do Japão: «Não podemos cagar nas calças, somos a Alemanha!»

A pesada derrota da Alemanha diante do Japão (4-1) está a ser um verdadeiro tsunami no país e a imprensa já fala na saída do selecionador Hansi Flick antes do particular com a França, na próxima terça-feira. Rudi Völler, diretor desportivo da seleção, foi questionado sobre a continuidade do técnico e não deixou de dar um recado à equipa."Estou um pouco chocado. O ambiente era fantástico, o público estava do nosso lado, ao início. Foi uma vergonha, mas o resultado é justo. Uma derrota assim dói", explicou Völler.Sobre Flick não foi muito explícito: "Primeiro temos de digerir o que acaba de acontecer. Amanhã vamos treinar e depois jogaremos com a França. A seguir vamos analisar a fundo e pensar no que fazer. Veremos."O antigo futebolista deixou, todavia, um recado à equipa antes do jogo com os franceses: "Agora não podemos cagar nas calças, somos a Alemanha!"